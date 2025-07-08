Вестник Кавказа

Пекин заявил о продвижении сотрудничества с Москвой и Нью-Дели

Карта Китая
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
В Китае заявили, что готовы поддерживать взаимодействие с Россией и Индией. Там добавили, что сотрудничество трех стран способствует миру и стабильности в мире.

Пресс-секретарь руководителя китайской дипломатии Линь Цзянь сообщил о готовности Пекина поддерживать взаимодействие с Москвой и Нью-Дели.

Официальный представитель МИД КНР подчеркнул, что это необходимо для продвижения трехстороннего сотрудничества, которое отвечает интересам Китая, России и Индии.

Помимо этого, сотрудник китайского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что сотрудничество трех государств способствует миру, безопасности и стабильности в мире.

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