В Китае заявили, что готовы поддерживать взаимодействие с Россией и Индией. Там добавили, что сотрудничество трех стран способствует миру и стабильности в мире.

Пресс-секретарь руководителя китайской дипломатии Линь Цзянь сообщил о готовности Пекина поддерживать взаимодействие с Москвой и Нью-Дели.

Официальный представитель МИД КНР подчеркнул, что это необходимо для продвижения трехстороннего сотрудничества, которое отвечает интересам Китая, России и Индии.

Помимо этого, сотрудник китайского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что сотрудничество трех государств способствует миру, безопасности и стабильности в мире.