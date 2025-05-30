Вестник Кавказа

Китай оценил торговлю с Россией в условиях давления

Китай оценил торговлю с Россией в условиях давления
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Посол Китая заявил, что торговля с Россией сохраняет стабильность, несмотря на давление. Он добавил, что стороны будут и дальше укреплять координацию и взаимодействие.

Китайский посол в России Чжан Ханьхуэй в ходе российско-китайской ЭКСПО в Екатеринбурге рассказал о торговле Москвы и Пекина в условиях внешнего давления.

Дипломат заявил, что российско-китайская взаимная торговля, несмотря на еще большее давление извне с начала текущего года, сохраняет стабильность.

Он отметил, что торговля преодолела влияние многочисленных неблагоприятных факторов и сохранила тенденцию стабильного роста с повышением качества и рекордными показателями.

По его словам, это в полной мере показывает устойчивость и жизнеспособность торгово-экономического сотрудничества России и Китая.

Чжан Ханьхуэй добавил, что Москва и Пекин будут и дальше укреплять координацию и взаимодействие, раскрывать потенциал сотрудничества для обеспечения стабильного роста торговли.

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