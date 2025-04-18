Пекин заявил о готовности укреплять сотрудничество с Москвой

Россия и Китай продолжат укреплять сотрудничество в ООН, ШОС и БРИКС. Си Цзиньпин приедет в Москву и примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы.

Пресс-служба китайского МИД опубликовало заявление, в котором говорится о готовности Пекина укреплять сотрудничество с Россией.

В сообщении сказано, что Россия и Китай продолжат укреплять тесное сотрудничество в ООН, ШОС и БРИКС, а также вести глобальное управление в верном направлении.

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин 7 мая совершит официальный визит в Россию. Китайский лидер пробудет в Москве до 10 числа.

Отмечается, что он примет участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.