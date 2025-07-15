Пекин высказался о санкциях ЕС против России

Китай выступил против односторонних санкций, которые не согласованы с СБ ООН.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь высказался о новом пакете санкций Евросоюза против России. По словам дипломата, Пекин осуждает рестрикции, которые не санкционированы СБ ООН.
"Вы отметили, что это произошло только что, и я не осведомлен о конкретной ситуации, но я хотел бы подчеркнуть, что Китай всегда выступал против односторонних санкций, не имеющих основания в международном праве и санкции Совета безопасности ООН"
– Линь Цзянь
Отметим, что постпреды стран ЕС согласовали 18-й пакет санкций, который направлен против российского нефтяного импорта. Согласно новым рестрикциям, ЕС запрещает нефтепродукты из российской нефти, а также ограничивает цены на нефть из РФ до $47 за баррель.