Вестник Кавказа

Пекин высказался о санкциях ЕС против России

Пекин высказался о санкциях ЕС против России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Китай выступил против односторонних санкций, которые не согласованы с СБ ООН.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь высказался о новом пакете санкций Евросоюза против России. По словам дипломата, Пекин осуждает рестрикции, которые не санкционированы СБ ООН. 

"Вы отметили, что это произошло только что, и я не осведомлен о конкретной ситуации, но я хотел бы подчеркнуть, что Китай всегда выступал против односторонних санкций, не имеющих основания в международном праве и санкции Совета безопасности ООН"

– Линь Цзянь

Отметим, что постпреды стран ЕС согласовали 18-й пакет санкций, который направлен против российского нефтяного импорта. Согласно новым рестрикциям, ЕС запрещает нефтепродукты из российской нефти, а также ограничивает цены на нефть из РФ до $47 за баррель. 

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