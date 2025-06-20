Китай заинтересовался возможностями Ингушетии

Китайские бизнесмены намерены сотрудничать в сфере промышленности и туризма с коллегами из Ингушетии – стороны уже наметили планы сотрудничества во многих перспективных сферах.

В Ингушетии с визитом побывала делегация предпринимателей из Китая, которая изучила возможности сотрудничества в сферах промышленности и туризма, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития республики.

"Представители китайской делегации во главе с Ян Мансян, президентом Ассоциации женщин-предпринимателей Китая, посетили Ингушетию. Цель визита делегации - изучение бизнес-климата и перспектив сотрудничества с регионом"

- Минэкономразвития Ингушетии

Китайские бизнесмены готовы инвестировать в строительство, поставлять материалы и оборудование, развивать совместные IT-проекты и другие перспективные сферы, а также знакомить туристов из Поднебесной с культурой региона, передает "Интерфакс".

Особо гостей заинтересовала возможность развивать здесь промышленный туризм, это позволит китайским партнерам знакомиться с производственными мощностями Ингушетии и привлекать в регион больше инвесторов и туристов.

В ходе встречи стороны договорились о реализации совместных проектов в промышленности и IT, привлечении инвестиций в приоритетные отрасли и туристическом обмене между Китаем и Ингушетией, отметили в Минэкономразвития республики.