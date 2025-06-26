Пекин готов к переговорам с Вашингтоном – СМИ

Китай готов обсудить с США вопросы торговли, пошлин и субсидий. Об этом сообщило издание Reuters.

Китай готов к переговорам с США по торговым вопросам, в том числе по тарифам и субсидиям, сообщило издание Reuters, ссылаясь на источник.

"Пекин внимательно выслушал все претензии США относительно китайских торговых практик и открыт для обсуждения тарифов, промышленной политики и некоторых льгот, которые страна получает благодаря статусу развивающегося государства"

- Reuters

Источник издания предполагает, что эти вопросы могут стать частью более широких переговоров о реформе Всемирной торговой организации (ВТО), которые состоятся в 2026 году в Камеруне.

Напомним, что переговоры Китая и США идут на фоне нарастающей напряженности между странами после решения президента Дональда Трампа ввести крайне высокие пошлины против Пекина.