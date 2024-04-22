Вестник Кавказа

Пассажиров с детьми будут обслуживать отдельно в аэропорту Махачкалы

Пассажиров с детьми будут обслуживать отдельно в аэропорту Махачкалы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отдельная стойка для пассажиров с детьми заработала в аэропорту Махачкалы. Появление приурочено к объявленному в стране Году семьи.

Махачкалинский аэропорт обзавелся стойкой регистрации №1, в которой будут обслуживать пассажиров с детьми, пишет пресс-служба гавани Дагестана.

В аэропорту заявили, что новая стойка позволит упростить процесс оформления пассажиров, которые отправляются в путешествия со своими детьми.

Там добавили, что появление стойки для обслуживания людей с несовершеннолетними гражданами приурочено к объявленному в стране Году семьи.

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