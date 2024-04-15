Турпоток на майские праздники в Дагестан вырос на 20%

Россияне выбирают Дагестан на майские праздники. В этом году поток отдыхающих в республике в период длинных весенних выходных будет на 20% выше прошлогоднего.

На майские праздники в Дагестане в этом году отдохнет более 110 тыс человек, поток туристов, как ожидается будет на 20% выше, чем весной 2023 года.

"В текущем году туристический поток в республику, согласно аналитике, на майские праздники ожидается до 115 тыс. человек, что на 20% больше, чем в 2023 году (95,21 тыс. человек)"

– минтуризма Дагестана

Отели, базы отдыха и другие места размещения в республике на первую половину мая будут загружены в среднем примерно на 45%.

В летнем сезоне многие отели уже забронированы почти на 100%. В перспективе турпоток в Дагестане будет расти еще при условии наличия новых мест размещения.