Вестник Кавказа

Отели Дагестана и Кавминвод почти полностью забронированы на лето

Центральная набережная в Железноводске
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Полная загрузка отелей этим летом ожидается на курортах Дагестана и Ставропольского края. Почти все отели уже забронированы.

Развитие туризма в Дагестане и Кавминводах упирается в нехватку мест размещения - уже сегодня мест в отелях на летний сезон и сентябрь практически нет, рассказала глава АТОР Майя Ломидзе.

"Динамика роста туристического потока по России могла бы быть и выше, если бы на популярных российских направлениях было больше мест для размещения. В частности, в высокий сезон практически "выбраны" места на курортах Кавказских Минеральных Вод, в Дагестане"

– глава АТОР

В предыдущие годы глубина бронирования была небольшой, к летнему сезону 2024 года россияне стали готовиться заранее и уже зимой активно бронировали летний отдых, добавила Ломидзе, передает РИА Новости.

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