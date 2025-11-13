Пассажиров авиалайнера эвакуировали из-за задымления в Анталье

Boeing 777 авиакомпании Turkish Airlines задымился в аэропорту Антальи. 260 человек пришлось эвакуировать.
Инцидент с пассажирским самолетом Turkish Airlines произошел в аэропорту турецкой Антальи. Авиалайнер задымился при посадке, пассажиров эвакуировали.
Согласно информации СМИ, задымление произошло в районе шасси самолета Boeing 777, который выполнял рейс из Стамбула. Было принято решение использовать надувные трапы, по которым 247 пассажиров и 13 членов экипажа покинули воздушное судно.
По предварительной информации, пострадавших нет. Причины инцидента устанавливаются.