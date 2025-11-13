Вестник Кавказа

Пассажиров авиалайнера эвакуировали из-за задымления в Анталье

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Boeing 777 авиакомпании Turkish Airlines задымился в аэропорту Антальи. 260 человек пришлось эвакуировать.

Инцидент с пассажирским самолетом Turkish Airlines произошел в аэропорту турецкой Антальи. Авиалайнер задымился при посадке, пассажиров эвакуировали. 

Согласно информации СМИ, задымление произошло в районе шасси самолета Boeing 777, который выполнял рейс из Стамбула. Было принято решение использовать надувные трапы, по которым 247 пассажиров и 13 членов экипажа покинули воздушное судно. 

По предварительной информации, пострадавших нет. Причины инцидента устанавливаются.

