Вестник Кавказа

Пашинян заявил о конструктивных отношениях с президентом России

Пашинян заявил о конструктивных отношениях с президентом России
© Фото: правительство Армении
Армянский премьер-министр Пашинян заявил, что имеет конструктивные отношения с президентом России Путиным. Его слова передала глава Совфеда Матвиенко в Ереване.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у него всегда были и остаются конструктивные отношения с президентом России Владимиром Путиным. Его слова передала спикер Совета Федерации Валентина Мативиенко после их встрече в Ереване.

Она назвала их беседу содержательной и доброжелательной.

"Премьер-министр Никол Воваевич передал привет нашему президенту и особо подчеркнул, что у него с Владимиром Владимировичем всегда были, есть и останутся конструктивное предметные отношения и никаких проблем у него в отношении с президентом нет"

- Валентина Матвиенко

Глава Совфеда добавила, что они всегда находят взаимное понимание и необходимо решение в самых сложных ситуациях.

Напомним, что 1 июня Владимир Путин и Никол Пашинян провели телефонный разговор. Они обсуждали региональную и двустороннюю повестку.

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