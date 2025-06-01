Пашинян заявил о конструктивных отношениях с президентом России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у него всегда были и остаются конструктивные отношения с президентом России Владимиром Путиным. Его слова передала спикер Совета Федерации Валентина Мативиенко после их встрече в Ереване.
Она назвала их беседу содержательной и доброжелательной.
"Премьер-министр Никол Воваевич передал привет нашему президенту и особо подчеркнул, что у него с Владимиром Владимировичем всегда были, есть и останутся конструктивное предметные отношения и никаких проблем у него в отношении с президентом нет"
- Валентина Матвиенко
Глава Совфеда добавила, что они всегда находят взаимное понимание и необходимо решение в самых сложных ситуациях.
Напомним, что 1 июня Владимир Путин и Никол Пашинян провели телефонный разговор. Они обсуждали региональную и двустороннюю повестку.