Пашинян выступил за национализацию "Электросетей Армении"

Премьер-министр Армении назвал национализацию "Электросетей" лучшим из возможных исходов. Однако этому могут помешать потенциальные финансовые расходы из госбюджета.

За возвращение "Электрических сетей Армении" (ЭСА) в собственность государства высказался премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пашинян во время встречи с Романосом Петросяном, назначенным на время переходного периода исполняющим обязанности управляющего ЭСА, отметил, что существует два варианта развития событий:

полная национализация ЭСА с последующим привлечением высококвалифицированного руководителя; привлечение нового инвестора.

"Хочу быть честным: для меня наилучшим и наиболее желаемым вариантом является первый - национализация ЭСА, но здесь есть финансовый компонент"

– Никол Пашинян

Компания была приватизирована в 2002 году, когда весь пакет акций был выкуплен международным промышленно-инвестиционным холдингом Midland Group. После еще двух смен владельцев в 2005 и 2006, ЭСА перешла под полный контроль группы "Ташир".