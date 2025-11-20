Вестник Кавказа

Пашинян встретился со спикером парламента Казахстана

Никол Пашинян
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Пашинян после встречи с Токаевым пообщался со спикером парламента Казахстана Кошановым, затронув тему нормализации между Баку и Ереваном.

Глава правительства Армении Никол Пашинян провел встречу со спикером парламента Казахстана Ерланом Кошановым. Стороны затронули региональную повестку, а также урегулирование между Баку и Ереваном, информирует офис армянского премьера. 

"Стороны выразили уверенность, что установление мира между Арменией и Азербайджаном создаст новые возможности для развития сотрудничества и продвижения торгово-экономических связей в регионе"

– аппарат Пашиняна 

Пашинян и Кошанов также коснулись темы отношений Еревана и Астаны, подчеркнув важность развития политических контактов. 

Напомним, что премьер Армении Никол Пашинян вчера прибыл в Казахстан. Политик провел встречу с президентом центральноазиатской республики Касым-Жомартом Токаевым.

