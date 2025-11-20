Пашинян встретился со спикером парламента Казахстана

Глава правительства Армении Никол Пашинян провел встречу со спикером парламента Казахстана Ерланом Кошановым. Стороны затронули региональную повестку, а также урегулирование между Баку и Ереваном, информирует офис армянского премьера.
"Стороны выразили уверенность, что установление мира между Арменией и Азербайджаном создаст новые возможности для развития сотрудничества и продвижения торгово-экономических связей в регионе"
– аппарат Пашиняна
Пашинян и Кошанов также коснулись темы отношений Еревана и Астаны, подчеркнув важность развития политических контактов.
Напомним, что премьер Армении Никол Пашинян вчера прибыл в Казахстан. Политик провел встречу с президентом центральноазиатской республики Касым-Жомартом Токаевым.