Пашинян совершит визит в Россию 24 июля - СМИ

Армянский премьер на этой неделе посетит Россию. Он прибудет на Алтай, где примет участие в экологической конференции.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в Россию с рабочим визитом 24 июля, рассказали в правительстве РА, пишет со ссылкой на источник "Интерфакс".

"В четверг запланирован визит в Россию"

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В настоящее время Пашинян находится в отпуске, а 24-25 июля он будет участвовать в Международной экологической конференции в Горно-Алтайске.

Ранее в правительстве РФ анонсировали участие в конференции правительственных делегаций Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

Экологическая конференция продлится с 24 по 26 июля. Россию на ней представит премьер-министр Михаил Мишустин, его заместители Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Григоренко, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.