Вестник Кавказа

Пашинян снова уходит в отпуск

Пашинян снова уходит в отпуск
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Армянский премьер вновь уходит в отпуск. В этом месяце он отдыхал с 18 по 23 число, с сегодняшнего дня отпуск Пашиняна продолжится - уже до середины августа.

Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь уходит в отпуск, это второй его отпуск за месяц.

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян будет находиться в отпуске с 28 июля по 15 августа"

– пресс-служба кабмина Армении

Напомним, армянский премьер в июле отдыхал с 18 по 23 включительно. После этого он совершил двухдневный визит в Россию, где 24-25 июля принял участие в экологической конференции на Алтае.

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