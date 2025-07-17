Пашинян снова уходит в отпуск

Армянский премьер вновь уходит в отпуск. В этом месяце он отдыхал с 18 по 23 число, с сегодняшнего дня отпуск Пашиняна продолжится - уже до середины августа.

Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь уходит в отпуск, это второй его отпуск за месяц.

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян будет находиться в отпуске с 28 июля по 15 августа"

– пресс-служба кабмина Армении

Напомним, армянский премьер в июле отдыхал с 18 по 23 включительно. После этого он совершил двухдневный визит в Россию, где 24-25 июля принял участие в экологической конференции на Алтае.