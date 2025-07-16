Пашинян едет в Россию, чтобы понравиться Западу?

24-25 июля в Горно-Алтайске в рамках Международной экологической конференции соберутся главы правительств ряда стран СНГ. Среди гостей из ближнего зарубежья будет и армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой Республики Алтай Андреем Турчаком анонсировал проведение 24-25 июля Международной экологической конференции. По данным кабмина России, на ней ожидают делегации Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Армении.

"Скоро, буквально на днях, состоится Международная экологическая конференция. Приедут высокие гости"

- Михаил Мишустин

Армения будет представлена на уровне главы государства. Ереван уже объявил о визите Никола Пашиняна в Россию 24 июля.

Проблемы в контактах Москвы и Еревана

Появление армянского премьера в России в текущих геополитических реалиях выглядит в некотором роде сенсационным. Еще совсем недавно Пашинян обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела. Ситуация в Армении из-за ареста бизнесмена Самвела Карапетяна и конфликта правительства с церковью весьма напряженная, причем представители Москвы осуждают и то, и другое. Окружение Пашиняна распространяет слухи, что Россия якобы нацелена на смену власти в Армении на парламентских выборах 7 июня 2026 года.

В середине июня Армения даже направила России ноту протеста из-за оценок в российских СМИ уголовного дела против Карапетяна. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отметил, что осуждение законных действий властей республики противоречат традиционной дружбе Москвы и Еревана.

В конце июня ситуация вышла на более серьезный уровень, когда глава российского МИД Сергей Лавров подверг армянские власти критике за конфликт с католикосом Гарегином II, которого Никол Пашинян обвиняет в нарушении правил священства и призывает отказаться от руководства ААЦ. Тот же Арарат Мирзоян в присутствии главы евродипломатии Каи Каллас заявил в ответ, что информация Лаврова "неполная и неверная", попросив российского министра "не вмешиваться во внутренние дела и внутреннюю политику Армении".

"Должностные лица России, деятели медиа не должны себе позволять вмешиваться во внутренние дела Армении"

– Арарат Мирзоян

Зачем Пашиняну лететь на Алтай?

На этом фоне закономерно встает вопрос, чем же вызвано желание Пашиняна поехать в Россию, если он пропускает куда более важные, чем экологическая конференция на Алтае, саммиты ОДКБ? Ответ можно начать с того, что встречи ОДКБ к чему-то его обязывают, а конференция по экологии - нет. Также сразу стоит отметить, что Пашинян не обрывал полностью контакты с Москвой. Он временами посещает саммиты ЕАЭС и СНГ, приезжает на Парад Победы.

Сегодня, когда в отношениях Азербайджана и России сформировался определенный кризис, Армении было бы выгодно воспользоваться ситуацией и постараться укрепить свои позиции в Москве - однако это точно не вариант для Никола Пашиняна. С европейского пути премьер-министр Армении сворачивать не будет. Зато ему не повредит оставить зазор и попробовать поиграть в многовекторность.

Отстыковка от России в момент, когда западные перспективы еще далеко неясны, а вся торговля завязана на Москву, крайне опасна для Армении. Россия, со своей стороны, дает Армении возможности сохранить оставшиеся связи: если в политике Ереван устремлен на Запад, то пусть останутся контакты к экономике. 16 июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва заинтересована в углублении сотрудничества с Ереваном, даже невзирая на потенциальный выход Армении из ОДКБ.

Никол Пашинян примеряется, смоет ли он усидеть на двух стульях, и заверяет Россию, что даже если отношения трансформируются, они не обязательно станут плохими. Там, где ему это выгодно, Ереван хочет дружественных отношений с Москвой.

Если главным мотивом визита Пашиняна на Алтай является создание иллюзии многовекторности и предотвращение полного разрыва с Москвой, чреватого санкциями и финансовыми потерями, то дополнительным стимулом могло бы быть укрепление своего имиджа в глазах Брюсселя. Дело в тематики конференции: она хоть и проходит в России, но ведь цель борьбы за экологию - это один из главных приоритетов современной Европы. Повсюду к власти приходят зеленые партии, и мода на защиту климата растет с каждым днем. Армения хочет быть демократичной, современной и "своей" для Запада.

В октябре 2026 года Армения примет у себя конференцию ООН по биоразнообразию COP-17, готовится к этому имеет смысл уже сейчас. Так что, даже если крупное экологическое мероприятие проходит в России, участие в нем Никола Пашиняна служит совсем другой цели, чем могло показаться на первый взгляд - ускорению евроинтеграции Еревана.