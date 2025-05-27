Пашинян пригласил Пезешкиана посетить Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, в ходе которого предложил иранскому лидеру посетить Ереван с официальным визитом.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и пригласил его в Ереван, сообщила пресс-секретарь армянского правительства и премьера Армении Назели Багдасарян.

В первых словах разговора армянский премьер выразил соболезнования президенту Ирана в связи с эскалацией конфликта с Израилем и США, приведшим ко многочисленным жертвам среди мирного населения страны, передает Sputnik Армения.

Затем лидеры двух государств обсудили вопросы двусторонней, региональной и международной повестки, в ходе чего Пашинян отметил: Армения твердо стоит на том, что региональные транзитные маршруты в регионе должны действовать на основе принципов территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции стран, через которые проходят.

Затем премьер-министр пригласил президента Ирана посетить Ереван с официальным визитом Армению.

Напомним, ранее мы писали о том, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к сложностям с экспортом и импортом товаров у Армении. Часть армянских грузов застряла в порту Бендер-Аббас и на дорогах Ирана, рассказал глава Минэкономики страны Геворг Папоян.