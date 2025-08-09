Пашинян назвал подписанную в США декларацию поворотным моментом

После подписания документов в США Ереван и Баку установили мир, это новая реальность, в которой должны быть отвергнуты месть и враждебность, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По итогам подписанных в США документов между Арменией и Азербайджаном установился мир, заявил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем послании к народу.

"Между Арменией и Азербайджаном установился мир: это совершенно новая реальность, в которой месть и враждебность должны быть отвергнуты"

- Никол Пашинян

Армянский премьер назвал подписанную в США декларацию о мирном урегулировании поворотным моментом, особо отметив: после этого народы региона живут совсем в другом Южном Кавказе, - передает ТАСС.

Напомним, ранее мы писали о том, что с подписанием декларации о мирном урегулировании на Южном Кавказе начинается новая эра - эра стабильности и экономического развития, отметил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. Он подчеркнул, что Тбилиси всегда поддерживал региональный мир и сотрудничество. Он добавил, что Грузия продолжит оказывать поддержку.