Партия войны на Ближнем Востоке еще активна - Лавров

Сергей Лавров заявил, что Москва и Эр-Рияд надеются на долгосрочное перемирие Ирана и Израиля. Он добавил, что Россия ведет контакты с Вашингтоном по теме Ирана.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Саудовская Аравия надеются на долгосрочное перемирие между Ираном и Израилем. Он отметил, что Москва и Эр-Рияд приветствовали прекращение боевых действий.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что стороны едины в необходимости отказа от любых действий, которые могут привести к возобновлению вооруженного конфликта.

Руководитель дипломатии сообщил, что Россия и КСА призывают к решению противоречий политико-дипломатическими методами при соблюдении устава ООН и активном содействии стран.

Он уточнил, что Россия надеется на завершение конфликта между Ираном и Израилем, однако "партия войны" на Ближнем Востоке все еще активна. По его словам, Москва "не хочет спускать дело на самотек".

Лавров также сказал, что Россия контактирует с США по теме Ирана. Он напомнил о вчерашнем разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого поднимался иранский вопрос.

Кроме того, министр заявил о необходимости принятия срочных мер по деэскалации в секторе Газа и действия для оказания гуманитарной помощи мирному населению.

Глава МИД РФ добавил, что подходы России и Саудовской Аравии по ситуации в Газе совпадают. Он заключил, что Москва выступает за скорейшие переговоры между Израилем и Палестиной.