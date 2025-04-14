Парламент Азербайджана ратифицировал меморандумы с Саудовской Аравией

Парламент Азербайджана сегодня обсудил и утвердил меморандумы о взаимопонимании между Азербайджаном и Саудовской Аравией, касающихся сотрудничества в области растений и морских сертификатов.

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана сегодня на своем внеочередном заседании рассмотрел и ратифицировал два меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

Первый законопроект касается взаимопонимания между Агентством пищевой безопасности Азербайджана и министерством окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии в области защиты растений и карантина, сообщает Trend.

Второй документ утверждает взаимное признание сертификатов моряков, выданных им в соответствии с Международной конвенцией 1978 года о подготовке моряков и выдаче им дипломов.

Депутаты парламента Азербайджана обсудили оба проекта, а затем ратифицировали их в ходе голосования.