Вестник Кавказа

Парламент Азербайджана ратифицировал меморандумы с Саудовской Аравией

Парламент Азербайджана ратифицировал меморандумы с Саудовской Аравией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Парламент Азербайджана сегодня обсудил и утвердил меморандумы о взаимопонимании между Азербайджаном и Саудовской Аравией, касающихся сотрудничества в области растений и морских сертификатов.

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана сегодня на своем внеочередном заседании рассмотрел и ратифицировал два меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

Первый законопроект касается взаимопонимания между Агентством пищевой безопасности Азербайджана и министерством окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии в области защиты растений и карантина, сообщает Trend.

Второй документ утверждает взаимное признание сертификатов моряков, выданных им в соответствии с Международной конвенцией 1978 года о подготовке моряков и выдаче им дипломов.

Депутаты парламента Азербайджана обсудили оба проекта, а затем ратифицировали их в ходе голосования.

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