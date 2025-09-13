Парад трех планет: уникальное явление можно увидеть 21 января

Вечером 21 января Меркурий, Венера и Марс выстроятся в ряд у Солнца. Уникальная конфигурация продлится около суток, а повторится только через 211 лет.

Сразу три планеты — Меркурий, Венера и Марс — выстроятся в ряд рядом с Солнцем. Кульминация этого небесного парада, по данным ученых лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, наступит вечером 21 января.

"Сегодня в 18:48 мск ожидается кульминация парада планет, выстраивавшегося вокруг Солнца в течение последних нескольких месяцев. Меркурий соединится с Солнцем на небе по долготе на расстоянии около 2 градусов. Марс и Венера сформируют горизонтальную ось образовавшегося крестообразного соединения на расстоянии около 3 градусов от Солнца: Венера слева и Марс справа"

— российские астрономы

Такое расположение планет продлится примерно сутки.

Следующий раз аналогичное расположение Меркурия, Венеры и Марса ожидается только в июне 2235 года.

Ранее Лаборатория солнечной астрономии сообщала о рождественском параде планет "Вифлеемская звезда": в Сочельник, 6 января, две ближайшие к Земле планеты – Марс и Венера – выстроились в одну линию с Солнцем. Подобное расположение в следующий раз случится почти два с половиной столетия в июне 2267 года.