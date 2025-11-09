Папоян рассказал в Саудовской Аравии о возможностях инвестиций в Армении

Глава Минэкономики Армении прибыл в Эр-Рияд в конце прошлой неделе. В ходе поездки он проведет ряд встреч, а также поучаствует в мероприятии ООН.

В Эр-Рияде 10 ноября состоялась встреча главы Минэкономики Армении Геворга Папояна и директора Фонда госинвестиций Саудовской Аравии, Сауда бин Султана аль-Сауда. Об этом сказано в сообщении, распространенном 10 ноября пресс-службой армянского министерства.

В ходе переговоров затрагивались возможности инвестиций в Армении со стороны Фонда.

Папоян прибыл в Эр-Рияд в конце прошлой недели. В ходе поездки в королевство он примет участие в Генассамблее Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

Напомним, активы под управлением Фонда госинвестиций Саудовской Аравии составляют более $900 млрд. Фонд инвестируют в самые различные области, включая спорт, энергетику и туризм.