Перспективы развития туризма обсудил в Саудовской Аравии глава Минэкономики Армении

Глава Минэкономики Армении в ходе поездки в Саудовскую Аравию обсудил перспективы развития двух стран в туристической сфере. Данный вопрос обсуждался на встрече с генсеком Орагнизации шейхой.

В Эр-Рияде прошла встреча главы Минэкономики Армнеи Геворга Папояна и новоизбранного генсека Организациии шейхой Аль Нойса. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в аккаунте армянского министра в соцсетях.

Переговоры состоялись в рамках 26-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), проходящей в королевстве.

Центральной темой обсуждения стали возможности реализации совместных инициатив в туристической сфере и другие вопросы, связанные с этой область.

Кроме того, стороны поговорили о перспективах развития туризма в Армении.