Вестник Кавказа

Папа Римский призвал к прекращению огня в Газе

Собор Святого Петра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лев XIV призвал к прекращению боевых действий в Газе, а также отметил необходимость решения гуманитарных проблем в анклаве.

Папа Римский Лев XIV призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Понтифик также выразил "глубокую скорбь" из-за ударов израильской армии по католическому храму, сообщает Le Figaro. 

"Понтифик призвал к полному уважению международного гуманитарного права, подчеркнув долг защищать гражданских лиц и святые места и запрет на неизбирательное применение силы и принудительное перемещение населения"

– Le Figaro

Глава Римско-католической церкви призвал к решению гуманитарных проблем в анклаве, а также к помощи пострадавшим от боевых действий. 

Напомним, что удар по католической церкви в Газе был нанесен 17 июля. Погибли три человека. 

Отметим, что Израиль продолжает военную операцию против ХАМАС в Газе. Вчера ЦАХАЛ отчитался об уничтожении тоннеля в 3 км на севере анклава, который использовался радикалами.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1655 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.