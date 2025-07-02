Папа Римский призвал к прекращению огня в Газе

Папа Римский Лев XIV призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Понтифик также выразил "глубокую скорбь" из-за ударов израильской армии по католическому храму, сообщает Le Figaro.
"Понтифик призвал к полному уважению международного гуманитарного права, подчеркнув долг защищать гражданских лиц и святые места и запрет на неизбирательное применение силы и принудительное перемещение населения"
– Le Figaro
Глава Римско-католической церкви призвал к решению гуманитарных проблем в анклаве, а также к помощи пострадавшим от боевых действий.
Напомним, что удар по католической церкви в Газе был нанесен 17 июля. Погибли три человека.
Отметим, что Израиль продолжает военную операцию против ХАМАС в Газе. Вчера ЦАХАЛ отчитался об уничтожении тоннеля в 3 км на севере анклава, который использовался радикалами.