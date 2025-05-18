Папа Римский посетит Турцию – СМИ

СМИ сообщили, что Папа Римский планирует посетить Турцию. Он отметил, что Турция важная страна для христиан.

Папа Римский Лев XIV намерен совершить визит в Турцию в конце ноября текущего года, передает издание Anadolu со ссылкой на источники в администрации президента страны.

Как сообщает агентство, разговор о возможной поездке в Турцию состоялся в ходе встречи понтифика с супругой руководителя республики Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган.

Отмечается, что Лев XIV во время беседы сказал, что один из своих первых зарубежных визитов он хотел бы совершить в Турцию. Там же уточнили, что официальные лица работают над поездкой.

Anadolu также пишет, что Папа Римский напомнил, что в этом году исполняется 1 700 лет Никейскому собору. Он назвал Турцию важной страной для христиан, которая является мостом для построения мира.