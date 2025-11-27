Папа Римский прибыл в Ливан

Стартовал трехдневный визит Папы Римского в Ливан. Понтифик прибыл в Бейрут накануне, на 1 декабря запланирована встреча с лидерами мусульманских общин Ливана.

Папа Римский Лев XIV прибыл в Ливан вечером 30 ноября, ранее он побывал в Турции.

В международном аэропорту Бейрута гость был встречен главой государства Джозефом Ауном, также у трапа Папу Римского встречали премьер-министр Наваф Салам, спикер парламента Набих Берри, представители христианского и мусульманского духовенства.

Во всем Ливане о прибытии понтифика возвестили колокольным звоном и гудками судов в портах.

В воскресенье в честь Льва XIV был дан официальный прием во дворце Баабда, прошли встречи с ливанским руководством. На понедельник запланировано посещение часовни в городе Анайя, где хранятся мощи святого Шарбеля, затем в Бейруте у мечети Мухаммеда аль-Амина в специально построенном стеклянном шатре Папа Римский встретится с лидерами мусульманских общин Ливана.

Третий день визита понтифика будет включать мессу под открытым небом на набережной Бейрута.

В Ливане в связи с визитом Папы Римского объявили трехдневные выходные, также замечен приток туристов и паломников, желающих попасть на мессу понтифика, пишет ТАСС.