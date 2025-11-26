Папа Римский Лев XIV прибыл в Турцию

Лев XIV прибыл в Анкару с визитом. Глава римско-католической церкви проведет в Турции четыре дня, после чего отправится в Ливан.

Папа Римский Лев XIV прибыл с визитом в Турцию. Самолет с высоким гостем приземлился в аэрогавани Анкары.

В аэропорту столицы Турции понтифика встретили глава Минкульта Мехмет Нари Эрсой и другие официальные лица республики.

Программа визита понтифика включает в себя посещение мавзолея Мустафы Кемаля Ататюрка, а также встречу с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны намерены обсудить контакты Ватикана и Турции, а также обстановку в Палестине.

Отметим, что это первый визит в Турцию Льва XIV с момента интронизации. Визит будет продолжаться четыре дня, после чего глава римско-католической церкви отправится в Ливан.