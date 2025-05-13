Паломница из Дагестана погибла в Мекке

В Саудовской Аравии погибла россиянка – паломница, прибывшая из Дагестана, разбилась в ДТП с участием такси. Женщина будет похоронена в Мекке.

Паломница из Республики Дагестан погибла в Мекке в результате автоаварии, информирует хадж-оператор РД "Марва-тур".

"С прискорбием сообщаем, что сегодня во время поездки на такси в мечеть Айши для вступления в малое паломничество произошло трагическое ДТП. В результате чего одна из наших паломниц Муминат скончалась"

– сообщение

Компания принесла соболезнования родным погибшей.

Россиянка будет похоронена в Мекке, согласно законам Королевства Саудовская Аравия, останки погибших паломников на родину не возвращаются.

Отметим, что умра – малое паломничество, в отличие от хаджа, может выполняться мусульманами в любое время года.