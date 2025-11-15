Палестинского государства не будет – Нетаньяху

Создание государства Палестина будет представлять экзистенциальную угрозу Израилю. Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
В интервью Abu Ali Express он подчеркнул, что это государство не должно быть создано даже ценой нормализации отношений с Саудовской Аравией.
"Палестинского государства не будет. Все очень просто: оно не будет создано"
– Биньямин Нетаньяху
Он также отметил, что процесс нормализации отношений с королевством притормозила война в Газе.
"Но условия должны быть приемлемыми для обеих сторон… Я знаю, как твердо отстаивать наши основные условия и не ставить под угрозу нашу безопасность. И если этот процесс созреет позже, – отлично. А если нет, мы будем защищать наши жизненно важные интересы"
– израильский премьер