Палестина обратится в Совбез ООН для предотвращения оккупации Газы

Власти Палестины будут обращаться к мировому сообществу для противодействия планам Израиля по Газе.

Глава Палестины Махмуд Аббас заявил, что будет продолжать искать международную поддержку, чтобы остановить экспансию Израиля в Газе. 

"Президент подтвердил, что продолжит политические действия на всех уровнях, в том числе обратится в Совет Безопасности ООН, ЛАГ и ОИС для привлечения международной и региональной поддержки"

– офис Махмуда Аббаса 

В разговоре с королем Иордании Абдаллой II Аббас назвал решение Израиля об оккупации сектора Газа "новым преступлением", а также заявил о необходимости предоставить ПНА возможности влиять на ситуацию в Газе. 

Напомним, что власти Тель-Авива ранее приняли решение об установлении полного контроля над сектором Газа с помощью армии Израиля.

