Вестник Кавказа

Пакистан заявил о готовности нарастить силы на границе с Индией

Флаг Пакистана
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Глава Минобороны Пакистана Асиф заявил журналистам, что готов увеличить силы на границе с Индией, если это потребуется. Сейчас Исламабад располагает достаточным числом войск.

Пакистан имеет достаточно сил на границе с Индией, но при необходимости может их увеличить, заявил глава Минобороны страны Хаваджа Асиф в интервью РИА Новости.

"У нас уже есть достаточное количество войск на нашей границе. Но если возникнет необходимость, мы можем нарастить группировки войск, стоящие перед линией контроля в Кашмире или на государственной границе"

- Хаваджа Асиф

Напомним, что в ночь с 6 на 7 мая Индия провела операцию "Синдур" и нанесла несколько ударов по территории, управляемой Пакистаном. Исламабад, в свою очередь, произвел ответный огонь. На данный момент известно о 31 жертве, еще 57 человек получили ранения.

Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта, который произошел 22 апреля рядом с городом Пахалгам в регионе Джамму и Кашмир.

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