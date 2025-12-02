Пакистан откроет дипмиссию в Ереване

В будущем 2026 году в Армении откроется посольство Пакистана, над этим интенсивно работают дипломаты двух стран. Дипотношения между странами будут строиться на основе взаимности в соответствии с общепринятой международной практикой.

Дипломатические представители Армении и Пакистана активно работают над открытием посольства Пакистана в Ереване, открытие дипмиссии запланировано на следующий год, сообщили сегодня в армянском внешнеполитическом ведомстве.

"Подписанием совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Арменией и Пакистаном правительства Армении и Пакистана согласились обменяться представителями и оказать друг другу необходимое содействие"

- МИД Армении

Дипломатические отношения между странами будут строиться на основе взаимности в соответствии с Венской конвенцией "О дипломатических отношениях" 1961 года, общественность будет надлежащим образом проинформирована о дальнейшем развитии событий, - заверили в дипведомстве, передает NEWS.am.

Напомним, ранее мы писали о том, что Пакистан, остававшийся единственной страной в мире, не признававшей Армению государством, после нормализации армяно-азербайджанских отношений принял решение установить стандартные дипломатические контакты с Ереваном, стало известно по результатам переговоров глав армянского и пакистанского внешнеполитических ведомств Арарата Мирзояна и Исхака Дара в кулуарах саммита ШОС в Тяньцзине. Министры объявили о намерении Еревана и Исламабада сформировать нормальные межгосударственные контакты.