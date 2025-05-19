Пакистан и Индия пока оставят закрытым небо

Пакистан и Индия продлили взаимное закрытие воздушного пространства – оно продлится еще месяц, до 24 июня, сообщили в авиаструктурах двух стран.

Индийские авиакомпании еще как минимум месяц не смогут летать в небе Пакистана – такое решение сегодня приняло Управление аэропортов страны, сообщает Dawn.

Такое решение было принято как ответ на решение Индии, принятого 24 апреля, передает "Интерфакс".

Предыдущий запрет для Пакистана на использование индийского воздушного пространства действовал с 30 апреля по 23 мая, напоминает Hindustan Times.

Напомним, ранее 10 мая представители Индии и Пакистана достигли договоренности о продлении режима прекращения огня до 18 мая, а руководители военных операций Индии и Пакистана начали диалог по этим вопросам. Москва приветствовала договоренность о деэскалации между Индией и Пакистаном и выразила надежду на долгосрочный характер мирной инициативы, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.