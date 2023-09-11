Оверчук: обострения на Южном Кавказе осложняют работу Москвы, Баку и Еревана

Вице-премьер РФ сообщил, что переговоры России, Азербайджана и Армении в трехстороннем формате продолжаются, но обострения в регионе негативно сказываются на мирный процесс.
Российский вице-премьер Алексей Оверчук рассказал о трехсторонней работе России, Азербайджана и Армении по мирному урегулированию.
Он отметил, что переговоры России, Азербайджана и Армении продолжаются, однако обострения в регионе негативно влияют на процесс по разблокировке транспортных коммуникаций.
«Конечно, любые обострения всегда негативно влияют на нашу работу, сдерживают, задерживают, и проходит время, прежде чем мы опять возвращаемся, садимся и начинаем работать дальше. Переговоры не приостановлены, продолжаются»
- Алексей Оверчук
Он заявил, что новые переговоры вице-премьеров трех стран пройдут, когда для этого созреют условия.