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Оверчук: обострения на Южном Кавказе осложняют работу Москвы, Баку и Еревана

Оверчук: обострения на Южном Кавказе осложняют работу Москвы, Баку и Еревана
© Фото: сайт правительства РФ
Вице-премьер РФ сообщил, что переговоры России, Азербайджана и Армении в трехстороннем формате продолжаются, но обострения в регионе негативно сказываются на мирный процесс.

Российский вице-премьер Алексей Оверчук рассказал о трехсторонней работе России, Азербайджана и Армении по мирному урегулированию.

Он отметил, что переговоры России, Азербайджана и Армении продолжаются, однако обострения в регионе негативно влияют на процесс по разблокировке транспортных коммуникаций.

«Конечно, любые обострения всегда негативно влияют на нашу работу, сдерживают, задерживают, и проходит время, прежде чем мы опять возвращаемся, садимся и начинаем работать дальше. Переговоры не приостановлены, продолжаются»

- Алексей Оверчук

Он заявил, что новые переговоры вице-премьеров трех стран пройдут, когда для этого созреют условия.

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