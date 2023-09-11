Провал кампании Еревана: сепаратисты в Ханкенди блокируют гуманитарную помощь

Опубликовано: 9:44, 11 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: АзерТадж

Сепаратисты в Ханкенди отказываются принимать продовольственный груз из России. Грузовик вторые сутки стоит в Барде, он еще вчера должен был доставить продовольствие по дороге Агдам-Ханкенди.

Российский грузовик вторые сутки стоит в Барде, он вез продовольствие жителям армянского происхождения, которые проживают в Ханкенди, по дороге Агдам-Ханкенди.

Отмечается, что грузовик с продовольствием из России стоит в Бадре из-за отказа сепаратистов в Ханкенди принять этот груз.

В свою очередь грузовик Международного комитета Красного креста стоит возле погранпункта «Лачин». Несмотря на готовность Баку обеспечить проезд большегруза, сепаратисты отказываются принимать продовольствие и от МККК, так как параллельно с Агдамской дорогой в сторону Аскерана должен въехать грузовик МККК, однако сепаратисты этого не хотят.

Данная ситуация говорит о том, что сепаратисты в Ханкенди, отказываясь от грузов из России и МККК, ведут себя неадекватно.

Конец лжи о голоде

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, отказ сепаратистами в Ханкенди от принятия российской гуманитарной помощи окончательно уничтожает фейковую кампанию Еревана о "голоде" в хоне временного размещения российских миротворцев. "Всем внешним наблюдателям теперь очевидно, что никакого голода в Ханкенди нет. Голодающие не могут отказываться от еды. Уже блокирование грузовиков с продовольствием из Баку было явной политизацией гуманитарного вопроса, а отказ от продовольственной помощи из России ставит в этом вопросе точку. Сепаратисты не хотят принимать грузы только потому, что они ввозятся по дороге Агдам-Ханкенди, без заезда в Армению. Политические соображения – радикальный сепаратизм – для них важнее гуманитарных", - прежде всего указал он.

"Здесь есть два варианта. Либо в Ханкенди все в порядке и еды у людей достаточно, поэтому от настоящей гуманитарной помощи можно отворачиваться сколько угодно. Либо сам Ереван и контролируемые им главари сепаратистов устраивают в Ханкенди голод, чтобы обвинять в этом Азербайджана, и тогда им тем более поставки продовольствия не нужны. Из обоих вариантов следует, что антиазербайджанская кампания, поднятая режимом Никола Пашиняна, националистами в диаспоре и их лоббистами в политическом поле и СМИ крупнейших мировых игроков, является банальной и ничем не обеспеченной ложью. Если люди голодают, тогда почему они отказываются питаться? На это у фальсификаторов нет и не может быть ответа", - подчеркнул Андрей Петров.

"Очевидно, что сейчас армяно-азербайджанское урегулирование вступает в новый этап. У Еревана и сепаратистов в Ханкенди исчерпан репертуар вранья. Даже их сторонники на Западе не признали легитимным разыгранный в Ханкенди спектакль о "выборах" главаря сепаратистов. Средств достичь своих целей, включая замену российских миротворцев западными, у них нет, и порчей отношений с Москвой этого никак не добиться. По существу они загнаны в угол, и их истинная преступная сущность обнажена. Перед ними сейчас стоит выбор: или сворачивание остатков сепаратистского проекта, или силовые действия в попытке его удержать, причем без какой-либо поддержки извне. Уже даже Иран осудил конфронтационные действия Армении. Националисты в Ереване и Ханкенди пока скорее склоняются ко второму варианту, но будем надеяться, что ситуация сможет разрешиться без крови", - заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".