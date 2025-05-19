Ответа Украины на предложение переговоров 2 июня пока нет – Песков

Украинская сторона пока не дала ответа на озвученное накануне Россией предложение провести второй раунд возобновленных переговоров 2 июня в Стамбуле.

От Киева пока не поступало ответной на реакции на прозвучавшее накануне из уст главы МИД РФ Сергея Лаврова предложение о проведении нового раунда переговоров 2 июня в Стамбуле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы предложили в понедельник, 2 июня, собраться в Стамбуле на второй раунд. Пока, насколько мне известно, ответ не получен"

– Песков

По его словам, на сегодняшний день важнее всего продолжить процесс прямых российско-украинских переговоров, именно это Москва и предложила сделать, встретившись в Стамбуле 2 июня.

Представитель Кремля отказался отвечать на вопрос по содержанию составленного российской стороной меморандума, пояснив, что публичное обсуждение таких проект недопустимо – переговоры ведутся в закрытом режиме.

Не стал Песков давать ответ и на вопрос о возможной реакции России, которая могла бы последовать на отказ украинской стороны от переговоров 2 июня. Он призвал подождать ответа от Киева.