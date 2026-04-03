Отсутствие реакции МАГАТЭ на атаки по ядерным объектам подрывает престиж организации – Аракчи

Глава МИД Ирана заявил, что отсутствие реакции со стороны МАГАТЭ на атаки на ядерные объекты подрывает престиж Агентства и доверие к нему.

Беспристрастность МАГАТЭ и доверие к организации подорваны отсутствующей должной реакцией гендиректора Агентства Рафаэля Гросси на атаки на иранские ядерные объекты, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в письме на имя генсека ООН Антониу Гутерриша.

Прежде всего глава МИД Ирана подчеркнул, что атаки на мирные ядерные объекты в Иране, особенно на АЭС в Бушере, незаконны, и могут повлечь серьезные риски для здоровья человека и окружающей среды, а также возможное радиоактивное загрязнение.

Аракчи добавил, что СБ ООН, Совет управляющих МАГАТЭ и его гендиректор "не приняли эффективных мер в рамках своих полномочий для предотвращения повторения подобных действий".

Также министр напомнил, что Гросси в интервью в марте этого года "раскрыл конфиденциальную информацию, касающуюся гарантий безопасности и мирной ядерной программы Ирана".

"Злоупотребление такой информацией противниками может способствовать дальнейшим атакам на защищенные гарантиями ядерные объекты Ирана"

– Аббас Аракчи

Подобные действия Гросси подорвали доверие к режиму гарантий МАГАТЭ, а также к беспристрастности Агентства и его генерального директора, заключил глава МИД ИРИ.