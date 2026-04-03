МИД РФ жестко осудил удар по АЭС "Бушер"

МИД РФ выступил с резким осуждением новых американо-израильских ударов по АЭС "Бушер" в Иране, отметив: этими обстрелами США и Израиль поставили крест на своей репутации в области ядерного нераспространения.

Российское внешнеполитическое ведомство сегодня сделало жесткое заявление по поводу утреннего удара США и Израиля по атомной электростанции в иранском Бушере, отметив: Москва с тревогой воспринимает эти сообщения и решительно осуждает это злодеяние, повлекшее человеческие жертвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сайте министерства.

"С возрастающей тревогой воспринимаем сообщения об имевших место 4 апреля новых ракетных обстрелах АЭС "Бушер". Изучаем поступающие на этот счет данные. Решительно осуждаем это злодеяние, которое привело к человеческим жертвам"

- Мария Захарова

Новые варварские обстрелы потенциально опасного для всего региона и всего мира ядерного объекта означают, что США и Израиль полностью перечеркнули свою прежнюю добрую репутацию в области нераспространения ядерного оружия, фактически расписавшись в отказе признавать какие-либо нормы и ограничения, заявила Захарова, передает РИА Новости.

"Эти незаконные и безрассудные действия - несмываемое грязное пятно на международной репутации тех, кто наводит ракеты на АЭС "Бушер" и другие находящиеся под гарантиями МАГАТЭ иранские ядерные объекты и отдает команду на поражение"

- Мария Захарова

МИД России призвал немедленно прекратить любые удары по ядерным объектам Ирана, чтобы не допустить возможных фатальных последствий этого не только для Ирана, но и для всего Ближнего Востока и мира, добавила Мария Захарова.

Напомним, ранее мы писали: сегодня организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что территория АЭС "Бушер" попала под обстрел США и Израиля, погиб один из сотрудников станции.