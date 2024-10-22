Отели в России летом стали доступнее для туристов

В среднем отели в России этим летом подешевели для туристов более чем на тысячу рублей за ночь. Сказывается замедление роста спроса на внутренний отдых.

Размещение в российских отелях летом 2025 года подешевело примерно на тысячу рублей, рассказал президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

"Снижение спроса, безусловно, повлияло на ценообразование. Если в середине мая средняя стоимость ночи в коллективных средствах размещения России составляла 12 021 рубль, то на сегодняшний день мы фиксируем среднюю цену в 10 949 рублей"

– Уманский

Он отметил, что цены снизились более чем на тысячу рублей или 9%.

В РФ в этом летнем сезоне наблюдается замедление роста спроса на отдых внутри страны, влияние на ситуацию оказала в том числе Анапа, где пляжи остаются закрытыми после разлива мазута.

Если на Кубань туристы в этом году едут реже, то популярность других регионов, напротив, выросла.

"В лидерах - Крым - плюс 42%, Волгоградская область - плюс 15%, Вологодская - плюс 8%, Кабардино-Балкария - плюс 17%"

– Уманский

Адыгея стала востребованнее на 12%, Дагестан – на 20% относительно данных прошлого года, поделился он.