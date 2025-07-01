Купаться могут разрешить в Анапе к следующему лету – РСТ

За время, остающееся до следующего летнего сезона, ситуация с песком на пляжах и водой в море в Анапе может стать гораздо лучше, так что не исключено, что туристы смогут, как прежде, купаться в море и загорать на пляже, рассказал глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
По его словам, возможность возрождения пляжного отдыха в прежнем формате – это ключевой для специалистов вопрос на данный момент.
"У меня есть надежда, что за минувший период и предстоящее межсезонье проблема будет купирована, и туристы смогут вернуться к летнему пляжному отдыху на курорте"
– Уманский
По его словам, весной, в межсезонье, отели Анапы были загружены на обычном для этого времени уровне. Летом спрос ожидаемо резко – в два раза – упал, однако отельеры серьезно опустили цены, вплоть до уровня себестоимости, так что в результате объекты размещения и удалось загрузить наполовину.
После лета, считает Уманский, Анапа снова вернется к привычному показателю загрузки.