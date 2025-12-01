Орешкин рассказал о ситуации с курсом рубля

Орешкин объяснил, с чем связан текущий курс рубля и какие у правительства есть способы ослабить национальную валюту, если на то будет необходимость.

Крепкий рубль в конце 2025 года вызван рядом факторов, при этом имеются способы понизить курс нацвалюты, сообщил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.

"Если правительство считает, что для каких-то целей развития нужен более слабый рубль, должна идти агрессивная политика наращивания импорта в каких-то определенных сегментах, пока я этого от правительства не вижу"

– Максим Орешкин

Он пояснил, что сейчас цены на нефть снижаются, но "это не так сильно уже влияет с точки зрения потоков на валютный рынок". Ненефтяной экспорт растет – соотвественно растут потоки валюты. Кроме того майнинг криптовалют в РФ по сути превратился в скрытый экспорт, его также необходимо учитывать в платежном балансе.

"Смотрим дальше. Импорт. <…> Приняли решение по повышению утильсбора, у нас импорт автомобиля серьезно упал. Объем потребности валюты в этом направлении снизился, значит более крепкий рубль относительно базового сценария"

– Максим Орешкин

Решения российских властей также влияют на ситуации и в других областях, на фоне некоторых решений в сфере регулирования импорта спрос на валюту упадет, пояснил он.

Укрепление рубля и снижение спроса на валюту также обусловлены обелением экономики и борьбой с серым импортом, продолжил он на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".

"Смотрим дальше. ... У нас одна из больших историй последних нескольких лет, с 2022 года, была замещение внешнего долга внутренним. С двойным эффектом на ослабление рубля. <…> Спрос на валюту с этой стороны серьезно снизился. Более того, все указывает на то, что сейчас пойдет обратный тренд"

– Максим Орешкин