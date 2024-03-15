Оппозиция объяснила причины массовой эмиграции из Грузии

Представитель одной из оппозиционных партий Грузии рассказал о причинах массовой эмиграции граждан страны. По его словам, их вынуждает это делать ситуация в стране.

Грузию за последние 10 лет покинули 800 тыс человек. Об этом сообщил лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе в ходе своего выступления в рамках министерского часа в парламенте, состоявшегося 20 марта.

Он подчеркнул, что все они эмигрировали в другие страны из-за отсутствия работы и нищеты на родине.

"Вокруг каждого из нас есть семья, один из членов которой находится за границей. Страну за последние десять лет покинули до 800 тыс граждан Грузии. Также ряды полиции покинуло около семи тысяч человек, большая часть из них эмигрировала из-за сложной социальной ситуации"

– Паата Манджгаладзе

В частности, он отметил, что в Америку эмигрировал весь взвод патрульной полиции в Кутаиси.

В свою очередь, один из лидеров партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе назвал слова оппозиционера ложью. По его словам, это Манджгаладзе сообщил о выехавших из страны гражданах, но при этом ничего не сказал про вернувшихся.

"Это мошенничество и ложь, называть цифру 800 тыс"

– представитель правящей партии