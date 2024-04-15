Вестник Кавказа

Грузинская оппозиция предложила альтернативу закону об иноагентах

Президентский дворец
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии оппозиция предложила разрешить лоббировать политические интересы. Законопроект зарегистрировало бюро грузинского парламента.

Оппозиционная группа «Гирчи» представила законопроект, который позволит организациям заниматься лоббизмом в политике. Проект зарегистрировало бюро грузинского парламента.

Поправки в закон «О лоббистской деятельности» представил глава «Гирчи» Яго Хвичия. Он подчеркнул, что с принятие законопроекта отвечает интересам властей.

Оппозиция считает, что закон, который позволит организациям лоббировать политические интересы, предлагается как альтернатива закону об агентах иностранного влияния.

Несмотря на его регистрацию, парламентское бюро отказалось рассматривать закон в ускоренном порядке. Вице-спикер Гия Вольский подчеркнул, что инициатива оппозиции вряд ли станет заменой законопроекту.

Закон об иноагентах в Грузии

Напомним, законопроект «об иноагентах» был принят парламентом Грузии 17 апреля. Против него высказались президент Саломе Зурабишвили, оппозиция и чиновники из стран Запада.

В Европе заявили, что принятие закона может стать препятствием для интеграции Грузии в Евросоюз. Кроме того, закон вызвал акции протеста в центре Тбилиси.

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