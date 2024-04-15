"Грузинская мечта" проведет митинг в поддержку закона об иноагентах

Власти Грузии планируют провести митинг, чтобы поддержать законопроект "О прозрачности иностранного влияния".
Сообщается, что массовое мероприятие должно состояться 29 апреля, накануне рассмотрения закона во втором чтении в парламенте.
Правящая партия призвала патриотов республики выйти в этот день на улицы и не позволить оппозиционным силам повлиять на решение правительства.
"Мы призываем вас, патриотически настроенных граждан нашей страны, отвергнуть революцию в Грузии на черные деньги, отвергнуть нападки на Православную Церковь <…>государственных учреждений, радикализм и финансирование поляризации. Мы не можем позволить политически и морально обанкротившемуся политическому меньшинству спекулировать и говорить от имени народа. Мы покажем всем, где стоит подавляющее большинство грузинского народа, кому дорога правда и истинные европейские ценности, кому дороги наши традиционные национальные ценности"
- "Грузинская мечта"
По данным "Грузинской мечты" сейчас ее рейтинг составляет более 60%, тогда как у оппозиции всего 12%.
Также сообщается, что акции протеста, которые проходят сейчас на улицах республики, малолюдны и в большинство граждан страны поддерживают принятие закона.
Ранее сообщалось, что во время рассмотрения законопроекта в парламенте, его противники устраивали акции протеста перед зданием властей.