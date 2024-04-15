"Грузинская мечта" проведет митинг в поддержку закона об иноагентах

Правящая партия объявила о проведении митинга, который состоится накануне очередного вынесения на рассмотрение законопроекта об иноагентах. После этого парламент Грузии планирует рассмотреть закон во втором чтении.

Власти Грузии планируют провести митинг, чтобы поддержать законопроект "О прозрачности иностранного влияния".

Сообщается, что массовое мероприятие должно состояться 29 апреля, накануне рассмотрения закона во втором чтении в парламенте.

Правящая партия призвала патриотов республики выйти в этот день на улицы и не позволить оппозиционным силам повлиять на решение правительства.

"Мы призываем вас, патриотически настроенных граждан нашей страны, отвергнуть революцию в Грузии на черные деньги, отвергнуть нападки на Православную Церковь <…>государственных учреждений, радикализм и финансирование поляризации. Мы не можем позволить политически и морально обанкротившемуся политическому меньшинству спекулировать и говорить от имени народа. Мы покажем всем, где стоит подавляющее большинство грузинского народа, кому дорога правда и истинные европейские ценности, кому дороги наши традиционные национальные ценности"

- "Грузинская мечта"

По данным "Грузинской мечты" сейчас ее рейтинг составляет более 60%, тогда как у оппозиции всего 12%.

Также сообщается, что акции протеста, которые проходят сейчас на улицах республики, малолюдны и в большинство граждан страны поддерживают принятие закона.

Ранее сообщалось, что во время рассмотрения законопроекта в парламенте, его противники устраивали акции протеста перед зданием властей.