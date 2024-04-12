Грузия перестанет быть безопасной из-за закона об иноагентах – Берлин

В Германии предупредили власти Грузии о возможных последствиях принятия закона об иноагентах. Депутат Бундестага Хельге Линд заявила, что Берлин может пересмотреть ее статус как безопасной страны.

Закон об иноагентах в Грузии может исключить ее из перечня безопасных стран, куда она попала лишь несколько месяцев назад, заявила депутат немецкого парламента Хельге Линд.

По словам представительницы Социал-демократической партии, если законопроект будет принят, власти Германии могут принять решение о лишении Грузии статуса безопасной страны.

Политик объяснила, что ее партия рассматривает этот закон как инструмент для политических преследований. Поэтому, уверена она, Германия должна будет смягчить свою нынешнюю политику в отношении предоставления убежища для грузинских граждан.

Отметим, что Грузия была включена в германский список безопасных стран в декабре.

В чем суть закона об иноагентах в Грузии?

Законопроект об иностранных агентах ставит целью внесение в особый список всех НПО и СМИ, который минимум на 20% финансируются из-за рубежа. Такие организации будут расцениваться как проводящие влияние иностранной силы.

Впрочем, каких-то суровых ограничений для них не предусмотрено. Единственное требование (помимо собственно включения в реестр) – ежегодная подача декларации. За неисполнение – штраф.

Физические лица, в том числе студенты, ученые, эмигранты и их семьи, под закон подпадать не будут.