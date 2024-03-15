Вестник Кавказа

Вопрос о санкционных товарах вызвал стычку в парламенте Грузии

Президентский дворец в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В парламенте Грузии произошла словесная перепалка после вопроса о санкционных товарах. Председатель обвинил экс-члена ЕНД в распространении дезинформации.

Стычка после вопроса о санкционных товарах произошла в грузинском парламенте, кадры со словесной перепалки транслировались в прямом эфире на сайте органа.

После выступления главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури с отчетом депутат от оппозиционной парламентской группы "Еврооптимисты" Роман Гоциридзе спросил о том, что купленные у Катара беспилотники могут якобы оказаться в России.

В зале парламентское большинство заявило, что Гоциридзе несправедливо обвиняет свою родину, а глава парламента Шалва Папуашвили заявил, что экс-член "Единого национального движения" занимается распространением дезинформации.

В ответ на вопрос оппозиционера из зала заседаний начались выкрики депутатов из парламентского большинства, которые утверждали, что Гоциридзе несправедливо обвиняет свою родину и на самом деле сам служит интересам России.

Мы не допустим прямого предательства интересов страны в зале заседаний"

- Шалва Папуашвили

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