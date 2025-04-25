Оппозиция инициировала импичмент Пашиняна

В отношении премьер-министра Армении Никола Пашиняна начата процедура импичмента. Об этом заявили в Объединенной национальной конституционной партии.

Объединенная национальная конституционная партия (ОНКП) Армении инициировала процедуру импичмента премьер-министру страны Николу Пашиняну, рассказал председатель партии Овик Агазарян.

"Уполномочен заявить, что мы инициируем процедуру выражения вотума недоверия (импичмента) премьер-министру Армении Николу Пашиняну"

- Овик Агазарян

Он передал, что имя кандидата на пост премьер-министра будет объявлена позже, предварительно 20 мая.

Напомним, что ранее о намерении начать процедуру импичмента Пашиняну объявили в националистической оппозиционной фракции "Честь имею". По мнению ее главы Айка Мамиджанян, это наиболее вероятный путь смены власти в стране.