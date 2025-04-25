Вестник Кавказа

Оппозиция инициировала импичмент Пашиняна

Оппозиция инициировала импичмент Пашиняна
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
В отношении премьер-министра Армении Никола Пашиняна начата процедура импичмента. Об этом заявили в Объединенной национальной конституционной партии.

Объединенная национальная конституционная партия (ОНКП) Армении инициировала процедуру импичмента премьер-министру страны Николу Пашиняну, рассказал председатель партии Овик Агазарян.

"Уполномочен заявить, что мы инициируем процедуру выражения вотума недоверия (импичмента) премьер-министру Армении Николу Пашиняну"

- Овик Агазарян

Он передал, что имя кандидата на пост премьер-министра будет объявлена позже, предварительно 20 мая.

Напомним, что ранее о намерении начать процедуру импичмента Пашиняну объявили в националистической оппозиционной фракции "Честь имею". По мнению ее главы Айка Мамиджанян, это наиболее вероятный путь смены власти в стране.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1070 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Пашинян направился в Москву для участия в Параде Победы

Пашинян направился в Москву для участия в Параде Победы

Армения не будет развивать отношения с Западом за счет России – Пашинян

Армения не будет развивать отношения с Западом за счет России – Пашинян

Пашинян отказался от проведения досрочных парламентских выборов

Пашинян отказался от проведения досрочных парламентских выборов

Пашинян подтвердил участие в Параде Победы в Москве

Пашинян подтвердил участие в Параде Победы в Москве

Армения форсирует создание текста новой Конституции страны

Армения форсирует создание текста новой Конституции страны

Gallup: Пашинян получит 11,5% и выиграет парламентские выборы

Gallup: Пашинян получит 11,5% и выиграет парламентские выборы

Оппозиция готова начать процесс импичмента премьера Армении

Оппозиция готова начать процесс импичмента премьера Армении

Новым советником обзавелся премьер-министр Армении

Новым советником обзавелся премьер-министр Армении

Президент Грузии обсудил с Пашиняном стратегическое партнерство

Президент Грузии обсудил с Пашиняном стратегическое партнерство

Пашинян обсудил в Эстонии мирный процесс с Азербайджаном

Пашинян обсудил в Эстонии мирный процесс с Азербайджаном

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы