ООН приветствует встречу президентов России и США

Встречу Путина и Трампа, которая состоится 15 августа, поприветствовали в ООН. Об этом заявил представитель генсека организации Дюжаррик.

Организация Объединенных Наций (ООН) приветствует предстоящий российско-американский саммит – встреча глав государств Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в пятницу на Аляске.

"Мы действительно приветствуем диалог на высшем уровне между двумя постоянными членами Совета Безопасности"

– официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик

Ожидается, что лидеры России и США обсудят украинское урегулирование.

Трамп на 75% уверен в успешности переговоров на Аляске.

