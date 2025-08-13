ООН приветствует встречу президентов России и США

Встречу Путина и Трампа, которая состоится 15 августа, поприветствовали в ООН. Об этом заявил представитель генсека организации Дюжаррик.
Организация Объединенных Наций (ООН) приветствует предстоящий российско-американский саммит – встреча глав государств Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в пятницу на Аляске.
"Мы действительно приветствуем диалог на высшем уровне между двумя постоянными членами Совета Безопасности"
– официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик
Ожидается, что лидеры России и США обсудят украинское урегулирование.
Трамп на 75% уверен в успешности переговоров на Аляске.