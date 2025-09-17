Онищенко назвал сроки пика заболеваемости гриппом в России

В большинстве регионов России пик заболеваемости гриппом придется на конец декабря и январь, такое мнение выразил Онищенко.

Максимальный подъем заболеваемости гриппом в российских регионах ожидается к Новому году, считает академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он рассказал, что на начало декабря заболеваемость растет, но остается в пределах нормы

"Обстановка по гриппу в России находится в пределах среднемноголетних параметров, но идет в рост"

– Геннадий Онищенко

По его словам, ситуация с гриппом в ближайшее время "не раскрутится", пика стоит ждать примерно через месяц.

"Это будет в третьей декаде декабря - некоторые регионы переступят порог <…> самый основной подъем начнется после школьных зимних каникул, потому что школьники разъедутся"

– Геннадий Онищенко

По словам академика, в начале 2026 года росту заболеваемости поспособствуют туристы – россияне могут привезти из поездок вирусы, передает РИА Новости.