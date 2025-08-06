Ограничениях в аэропортах Сочи и Геленджика привели к изменению графика "Аэрофлота"

"Аэрофлот" меняет график в связи с введенным ранее ограничениями в аэропортах Сочи и Геленджика. Пассажиров призвали следить за онлайн-табло аэропортов вылета.
Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" принял решение об изменении графика рейсов в Сочи и Геленджик в связи с введением временных ограничениях в аэропортах двух городов.
Как сообщили в пресс-службе, авиакомпания вынужденно отменяет и переносит рейсы. Там же отметили, что пассажирам будет предложен вынужденный возврат или перебронирование билетов.
Их также призвали следить за онлайн-табло аэропортов вылета. В компании добавили, что контакт-центр работает в усиленном режиме.